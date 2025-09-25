»Mein Mann hat seit einigen Monaten ein Verhältnis mit der Mutter einer seiner Patientinnen. Diese ist verheiratet, hat drei Kinder und könnte vom Alter her unsere Tochter sein. Es geht mir nicht gut damit, und immer wieder drängt sich mir die Frage auf, ob ich dem Ehemann Bescheid geben soll. Keine gute Idee, fürchte ich.« Anonym, per Mail

Ich habe erst mal ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, mit welcher Generation der Gegenseite Ihr Mann ein Verhältnis hat. Mit der Mutter einer Patientin, die aber wiederum, also die Mutter, vom Alter her seine Tochter sein könnte. Richtig? Dann ging mir auf, dass es allerdings für Ihre Frage vollkommen irrelevant ist, mit welcher der Frauen Ihr Mann etwas angefangen hat – gesetzt den Fall, sie ist volljährig.



Ganz grundsätzlich geht es um Folgendes: Sie wissen, dass Ihr Mann eine Affäre hat, und fragen sich, ob Sie Ihrem Pendant auf der Gegenseite davon erzählen sollen. Keine gute Idee, fürchten Sie selbst – und ich kann Sie da leider nur bestärken. Etwas anderes wäre es, wenn Sie diesen Mann gut kennen – und/oder wenn er Sie direkt fragt. Aber einem womöglich Nichtsahnenden unbekannterweise ungefragt etwas zu eröffnen, das ein solches Zerstörungspotenzial hat: Warum? Beziehungsweise wissen Sie ja nichts über die Vereinbarungen dieses Paares. Vielleicht weiß er ja davon. Vielleicht ist ihr Verhältnis die Antwort auf eines von ihm. Wie geht das polnische Sprichwort: Nicht Ihr Zirkus, nicht Ihre Affen. Der einzige, pardon, Affe, mit dem Sie hier etwas auszuhandeln haben, ist Ihr Ehemann. Nicht einmal die andere Frau.

Ich weiß, das ist hart. Man möchte sich rächen. Möchte, dass alle die Wahrheit wissen und sich so vielleicht Dinge wieder geraderücken. Möchte vielleicht auch einfach raus aus dieser lähmenden Passivität, in die einen ein außereheliches Verhältnis des Ehemanns gebracht hat, und irgendwie auch mitspielen, wie ein Regisseur, der nun einer weiteren wichtigen Nebenrolle den Einsatz zu seinem Auftritt gibt. Aber Sie wissen: Manchmal werden auch die Überbringer schlechter Nachrichten erschossen. Was Sie jetzt tun sollten: weggucken vom anderen Paar, hingucken in Ihre Ehe.