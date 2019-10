Kinder, Partys, Alkohol

»Die Tochter einer alleinerziehenden Freundin möchte ihren 15. Geburtstag groß feiern. Meine Freundin ist auf Geschäftsreise und wird erst spät am Tag der Party wiederkommen. Nun bittet sie mich, die Getränke zu besorgen – laut Einkaufsliste überwiegend alkoholische, die meiner Meinung nach von so jungen Menschen nicht konsumiert werden sollten. Meine Freundin sieht dies jedoch nicht als Problem und zählt auf meine Unterstützung. Soll ich ihr helfen oder meinen Prinzipien treu bleiben, aber so womöglich allen die Feier ruinieren?« Liliane S., per Mail

Mein erster Impuls war, Ihnen zu antworten, dass Sie Ihrer Freundin vertrauen sollten, dass die schon wissen wird, was das Richtige für ihre Tochter ist, der sie ja offenbar vertraut. Mein zweiter Impuls war, meinem ersten Impuls zu misstrauen, weshalb ich mit Ihrer Frage in meinem Bekanntenkreis spazieren gegangen bin, in dem sich für exakt alle in Ihrer Frage angesprochenen Themen Experten befinden, für Kinder, für Partys und für Alkohol.

Zurück komme ich mit der Meinung, dass man für eine wirklich fundierte Antwort nähere Informationen bräuchte, was die Auswahl der alkoholischen Getränke angeht. Sollte auf der Einkaufsliste Ihrer Freundin so etwas wie Wodka Red Bull stehen, so der Tenor, müssten Sie die Liste ändern, denn so etwas sei für 15-Jährige viel zu hart. Handele es sich hingegen um Getränke wie Prosecco oder Kölsch, war man sich einig, sollten Sie dem Wunsch Ihrer Freundin nachkommen.

Natürlich, Alkohol ist schädlich, und dieser Rat mag völlig zu Recht warnende ­Leserbriefe nach sich ziehen, aber die Erziehung eines Kindes obliegt immer noch den deshalb sogenannten Erziehungs­berechtigten, also Ihrer Freundin, und selbst der Gesetzgeber würde auf dieser Party Alkohol nicht verbieten, wenn Ihre Freundin zugegen ist, was sie ja, zumindest zu späterer Stunde, sein wird, und vorher wird der Alkohol ja wohl auch nicht angerührt.

So weit die Meinung des mir persönlich bekannten Expertenrats. Nehmen Sie’s einfach als Tendenz, handeln Sie aber nach Ihrem Gewissen (eh klar). Hier noch der Zusatzrat eines Freundes, von dem ich gedacht hätte, er wäre als Allererster dafür, dass Sie den Alkohol besorgen. Er meinte als Einziger: Tun Sie es nicht. Seiner Meinung nach wird die Party viel lustiger, wenn sich die 14-Jährigen selbst um ihre Getränke kümmern müssen.