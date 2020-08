Das größte Frühstück in Klein-Venedig

Klein-Venedig nennt man Comacchio wegen der Kanäle, die sich durch den Ort ziehen, er liegt mitten im Po-Delta. Suchen Sie Sarah auf, zwölf Zimmer hat ihre Pension »Al Ponticello«, direkt an einem dieser Kanäle. Ohne Rezeption, ohne Zimmerservice, aber inklusive persönlicher Ausflugsplanung, am Wochenende gar mit Stadtführung durch Sarahs Mann Riccardo.

Zum Frühstück bringt Sarah Kuchen und Eier und Schinken und Kaffee bis zum Abwinken, und dann verleiht sie die Fahrräder, mit denen man zum Strand fährt, unbedingt den längeren Weg über den Rand der Lagune, vorbei an den Reihern und Flamingos, die aus Südfrankreich ausgewandert sind, weil es ihnen dort zu eng wurde, vorbei auch an den Aalnetzen und Körben – Aal, die große Spezialität in Comacchio, nun ja, wer es mag, eine fette Angelegenheit. Beherzigen Sie Sarahs Rat und setzen mit der kleinen Fähre am Hafen auf die andere Seite des Po-Kanals nach Porto Garibaldi über, bestellen Sie dort im »Ristorante Europa« Fritto misto und den Hauswein und hinterher die Tira­misu bei dem alten Ehepaar, das das ­Restaurant schon seit jeher führt.

Am Abend schickt Sie Sarah – und da wissen Sie ja schon, dass man ihren Ratschlägen unbedingt Folge leisten sollte – in die »Locanda del Delta«, ein Slow-Food-Restaurant mit großartigen Taglia-telle frutti di mare. Machen Sie auf dem Rückweg Halt im »Al Cantinon« und schauen sich hinter der Eingangstür die Fotos von Sophia Loren an. Hat sich nicht viel geändert in Comacchio, seit sie in dem Ort vor sechzig Jahren einmal gedreht hat.

Al Ponticello

Via Cavour 39

44022 Comacchio (Ferrara)

Tel. 0039/0533

31 40 80

DZ ab 95 Euro