Zum Schluss noch ein Selfie  

Es fällt nicht leicht, sich zu entscheiden, wo man hier zuerst hinschauen soll: hoch zur Schmittenhöhe vor blauem Himmel oder auf den glitzernden Zeller See vor Bergpanorama. Ein Spaziergang durch das Städtchen Zell am See sieht auch verlockend aus. Ebenso die Aussicht ins Hotelinnere: ein Pool, ein kleiner Naturteich zum Schwimmen, eine Bar, von der aus man jede der Aussichten mit einem Drink in der Hand genießen kann.

Die wahre Attraktion im »Hotel Salzburgerhof« ist allerdings die Gast­geberin: Gisela Holleis, 94 Jahre alt. Eine kleine Frau, die mit geföhnten Haaren, Halstuch, passendem Kostüm und flachen, glänzenden Schuhen an der Rezeption steht. Sie hat dieses Hotel 1967 mit ihrem Mann gebaut. Die beiden waren damals die Ersten am Ort, wo sich heute die Luxushotels aneinanderreihen, die jedem Zimmer ein eige­nes Bad anschlossen. An den Sanitär­installateur, der seine Skepsis darüber ausdrückte, ob sich dieser ganze Aufwand rechnen würde, erinnert Holleis sich heute natürlich gern. Der »Salzburgerhof« wuchs und wuchs, das Ehepaar Holleis kaufte über die Jahre Grund rund um das Hotel hinzu, eine Wellnesslandschaft entstand, größere Zimmer, noch ein Anbau. Es gibt Ruheräume, ein Sole-Bad, einen Innenpool, Fernseher über der Badewanne. Holleis sagt, die Zeit des Bauens und Erschaffens sei die schönste gewesen. Als Gast muss man sagen, heute vor Ort zu sein, wo alles fertig ist, ist auch sehr schön.

Und in der Lobby diese Patronin. Ohne ein Selfie mit ihr reisen die Stamm­gäste nicht ab.

Hotel Salzburgerhof

Auerspergstr. 11

5700 Zell am See, Österreich

Tel. 0043/6542/76 50

DZ ab 180 Euro/Nacht pro Person inkl. Frühstück