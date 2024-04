Ein Ort wie ein Reset-Knopf

»Raus«, das klang vielversprechend. Es war Sommer, die Stadt ließ mich schon seit Tagen nicht schlafen, und ich fühlte mich, als würde alles immer näher rücken – die Abgase, Menschenmassen, Baustellen. Zeit, den Reset-Knopf zu drücken und zu entschleunigen, um mal im Slang meiner Meditations-App zu sprechen. Also fuhr ich raus und damit rein in die Natur.

Denn »Raus« ist ja in diesem Fall nicht nur ein Adverb, sondern der Name der Unterkunft oder, besser gesagt, einer ganzen Reihe von Unterkünften: Die drei Gründer von »Raus« vermieten mittlerweile mehr als 60 Cabins, also kleine Hütten, in ganz Deutschland. Das Prinzip ist einfach: Cabin auf der Webseite aussuchen, buchen, losfahren. Den Standort der Cabin »Nussbaumwiese« bekomme ich per Koordinaten mitgeteilt. Buchung, Check-in und Check-out laufen digital ab.

Weit und breit kein Mensch zu sehen, ich muss die Cabin ein bisschen suchen und finde sie dann zwischen Eichen und Buchen am Rande eines riesigen Waldgebiets. Es ist wirklich nur ein Hüttchen, gerade mal 16 Quadratmeter ist die Cabin groß, aber dafür sehr schön: bodentiefe Fenster, viel Holz, eine kleine Terrasse.

Foto: Noel Richter

Am nächsten Morgen klopft mich ein Specht aus dem Schlaf. Ich frühstücke, was ein kleiner Hofladen aus der nächsten Ortschaft zu bieten hat. Dann bleibt ein paar Meter neben mir ein Reh stehen, einfach so. Einem wilden Tier ganz allein im Wald so nahe zu kommen, ist schon eine ziemlich er­hebende Erfahrung. Ich sollte häufiger raus.

Raus

mehr als 60 Cabins in ganz Deutschland

DZ kurzfristig ab 79 Euro/Nacht

DZ regulär ab 139 Euro/Nacht ohne Frühstück