Hip, historisch, heimelig

So schön es ist, als ganze Familie zu verreisen, liebe ich es auch, allein mit Kind zu fahren. Nur zu zweit, in meinem Fall: Vater und Teenagertochter. Weil man zu zweit mehr miteinander redet und weniger Interessen unter einen Hut bekommen muss. Ich lasse bei diesen Reisen das Kind alles entscheiden, die 40+/- Sehenswürdigkeiten kann ich mir auch ansehen, wenn sie in wenigen Jahren ausgezogen ist. Und die Tochter ist alt genug, um auf dem Handy die besten Restaurants (»Das hat 4,7 Sterne bei Google«), interessante Geschäfte (»Die haben ein Zalando-Outlet«) und lustige Freizeitaktivitäten (»Lass mal Kanu fahren«) zu finden.

Wenn ich mir auf meinem Handy unsere Leipzig-Selfies anschaue, sind da nur lachende Gesichter und keine »Muss ich echt mit ins Museum?«-Schmollmundwinkel. Man sieht uns im Kulturzentrum »Auf der Feinkost«, wie wir im Plattenladen LPs von Lana Del Rey suchen. Man sieht fotografierte Teller von gleich drei veganen vietnamesischen Restaurants (alle gut). Man sieht uns in kleinen bunten Läden, weil wir ein Geschenk für den Geburtstag der Klassenkameradin brauchten.

Ein gutes Hotel für »Das Kind entscheidet«-Reisen ist das »Townhouse Leipzig«: Die farbenfrohe Einrichtung kam ebenso gut an wie der Fitnessraum und das »Frühstück Hawaiian Style« im »Breakfast Club«. Und ich konnte vom Hotelfenster aus das nur zwanzig Meter entfernte Bach-Denkmal vor der Thomaskirche zumindest fotografieren. Johann Sebastian, wir sehen uns nächstes Mal.

Townhouse Leipzig / Vagabond Club

Thomaskirchhof 13/14

04109 Leipzig

Tel. 0341/49 61 40

DZ ab 120 Euro/Nacht (ohne Frühstück)