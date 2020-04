So hoch wie der Dom

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Das »Hotel Gutenbergs« liegt mitten in der Altstadt von Riga, gleich neben dem Dom, nicht weit von der Petrikirche und dem Jugendstilviertel, und das ist nur das Zweitbeste, was man über das Hotel sagen kann.

Das Beste: die Dachterrasse. Der Blick über die Altstadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe, ist der Hammer, der Turm des Doms scheint so nah, dass man glaubt, ihn mit den Fingerspitzen berühren zu können. Im Sommer, wenn die Glastüren rundum geöffnet sind, kann man abends – jedenfalls in normalen Zeiten – die Menschenmengen beobachten. Die Letten genießen die langen Tage und kurzen Nächte rund um die Sommersonnwende, und weil viele junge Leute sich gern treffen, aber wenig Geld haben, feiern sie auf den Straßen, bringen Instrumente mit, singen, essen, tanzen. Wer das erleben will, muss wohl auf den Sommer im kommenden Jahr warten.

Im Herbst auf diese Dachterrasse zu gehen, lohnt sich aber auch sehr. Zwar dämmert es ab Ende Oktober schon um 14 Uhr, und dann kann es bitterkalt werden. Hier oben allerdings nicht, weil dann die Glastüren geschlossen bleiben.

Der Boden der Dachterrasse besteht übrigens aus ebenen Holzplanken. Das ist erwähnenswert, weil man vor dem Hotel auf eine der vielen Gassen der Altstadt tritt, auf denen die Kopfsteinpflaster so uneben sind und die einzelnen Steine so weit auseinanderliegen, dass man automatisch die Augen ständig auf den Boden richtet.

Hotel Gutenbergs

Doma Laukums 1

LV-1050 Riga, Lettland

Tel. 00371/67/81 40 90

DZ ab 54 Euro

hotelgutenbergs.lv