Unter Italienern

Der Eingang eines Hotels ist wie das erste Hallo des Hauses. Das kann sehr unpersönlich ausfallen – oder es macht einen neugierig, wie im »Hotel Le Nuvole« in ­Genua. Das liegt in der Genueser Altstadt, in einem 300 Jahre alten Palazzo, hinter dessen mehrere Meter hoher Tür sich ein beeindruckend unrenoviertes Treppenhaus verbirgt: blätternder Putz, ein gusseiserner Leuchter, glänzende Holzbriefkästen. Die sind auch noch in Gebrauch.

Das Hotel belegt nur ein Stockwerk. Der Rest des Gebäudes ist privat bewohnt. Im vierten Stock erwarten einen wahrscheinlich Matteo Piani oder seine Partnerin Laura. Piani ist Fotograf. Hoteleigner wurde er unverhofft: Seine Familie wollte das weitläufige vierte Stockwerk in mehrere Mietwohnungen umwandeln. Wegen der Bauvorschriften ging das nicht. Also machten sie ein Hotel mit 14 Zimmern daraus. In den Gemeinschaftsräumen mit ihren restaurierten Fresken in Grün- und Rosatönen stehen Möbelklassiker von Eileen Gray oder Ray und Charles ­Eames. Hier gibt es jederzeit Tee oder Kaffee, nachmittags auch Gebäck. Die Zimmer mit ihren für Genua typischen karierten Marmorböden sind in kühlen Tönen gestrichen. Unter Stuck und fast sechs Meter hohen Decken kann man dann über die Piazza dello Amor Perfetto blicken, deren Name von der unerfüllten Liebe der Genueserin Tommasina Spinola und des französischen Königs Louis XII. erzählt. Das perfekte Frühstück gibt es dafür nebenan, im »Palazzo Grillo«, dem eleganten Schwesterhotel.

Hotel Le Nuvole

Piazza delle Vigne 6

16123 Genua

Italien

Tel. 0039/010/251 00 18

DZ ab 115 Euro/Nacht