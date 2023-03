Am rauschenden Bach

Als ich auf den Balkon des Zimmers im »Trattlerhof« trete, wandern meine Gedanken zum Kulturbeutel: Habe ich die Ohrstöpsel eingepackt? Der Bach rauscht so laut hinter dem Haus, dass ich befürchte, die halbe Nacht lang wach zu liegen. Der Blick in den Wald und den Garten direkt unter mir lassen mich meine Sorgen aber schnell vergessen. Und noch schneller zeigt sich: Sie waren unbegründet. Ständig döse ich irgendwo ein, tagsüber am Außenpool und auf der Sonnenliege, später dann auch im Bett, bei geöffnetem Fenster. Der Bach stört mich nicht, er trägt mich mit seinem Gurgeln in den Schlaf. Und dieser wird auch nicht, wie sonst so oft, von den Kindern gestört – weil die entweder ebenfalls schlafen wie Steine oder aber am Hasenstall oder im Kinderspielhaus so beschäftigt sind, dass sie nichts von mir wollen. Auch während des Frühstücks und Abend­essens sehe ich sie nur kurz, danach ­haben sie Wichtigeres zu tun, mit den anderen Kindern eine Bande gründen zum Beispiel.



Mitten in der Natur fühlt man sich, wenn man beim Einschlafen dem rauschenden Bach lauschen kann.

Obwohl der »Trattlerhof« kein ausgewiesenes Kinderhotel ist, sind Kinder in dem mehrere Jahrhunderte alten Familienbetrieb nicht nur geduldet, sondern offensichtlich willkommen. Sie bekommen farbige Drinks beim Cocktailempfang, es gibt ein eigenes Kinderbüfett, und sie dürfen in Begleitung ihrer Eltern auch in den Wellnessbereich. Die Eltern können dafür auf die hauseigene Ponyfarm mitkommen und mit Shetland­ponys kuscheln, was man ja auch nicht alle Tage macht. Tut fast so gut wie die Massage im Hotel.

