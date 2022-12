Schlafen wie Hollywood-Stars

Wer kennt nicht Alexander Steinbrechers Lustspiel Schneider im Schloss von 1936 oder seine Operette Die Gigerl’n von Wien von 1939? Herrlich! … Na gut, ich habe beide Stücke nie gesehen – und doch bin ich froh, dass der österreichische Komponist Steinbrecher ­einige Erfolge feierte, denn so konnte er seinen beiden Stiefsöhnen die Liebe zur Bühne und zur Inszenierung mitgeben. Und diese beiden sind der mit einem Oscar ausgezeichnete Regisseur Michael Haneke sowie der zweifach Oscar-prämierte Schauspieler Christoph Waltz.

Nach dieser kleinen Schleife durch eine österreichische Familiengeschichte nun mittenrein nach Antwerpen in Belgien, hoch in den dritten Stock ­eines Hauses am Vrijdagmarkt, ins dortige Apartment 3/1 des »aplace«. Dort habe ich zwei Nächte gewohnt und dabei von der Vermieterin erfahren, dass der Hollywood-Star Christoph Waltz genau diese Wohnung drei Monate lang gemietet hatte, als er in Antwerpen Giuseppe Verdis Falstaff inszenierte. Wie der Filmstar Waltz in echt so ist, deutet Karin Nassen als gute Gastgeberin leider nur sehr dezent an. Ich vermute mal, dass es Waltz in der Wohnung so gut gefallen hat wie mir.

Seit ihrer Kindheit träumte die »aplace«-Besitzerin Nassen vom eigenen Hotel, ihre Liebe zur Innenein­richtung und zu Designklassikern merkt man an jeder Ecke. Das Haus mit je zwei Apartments und Suiten liegt in ­einem ruhigen und doch angesagten Viertel Antwerpens. Vertrauen Sie Waltz und mir.

»aplace«

Vrijdagmarkt 1

2000 Antwerpen, Belgien

Tel. 0032/473/73 56 50

Suite für zwei Personen ab 170 Euro/Nacht, Apartment ab 195 Euro/Nacht.