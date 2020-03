Riecht nach Räucherstäbchen, Meer und Joints

Im Innenhof blühen rosafarbene Trompetenbäume, Passionsblumen und Kannenpflanzen. Am Boden des fünfeckigen Pools schillert ein Blumenmosaik in Form eines Peace-Zeichens. Auf den Treppen, die von Port de Sóller in das am Hang gelegene Hotel führen, stehen leicht abgewan­delte Refrains altbekannter Hits: »If you’re going to Bikini, be sure to wear some flowers in your hair.«

Mit den Bongo trommelnden Nackten am mallorquinischen Hippiestrand Cala Varques hat das »Bikini Island & Mountain Hotel« in Port de Sóller allerdings nicht so viel zu tun. Ein echter Hippie pennt im Tipi, heißt es landläufig, aber Lässigkeit und Luxus müssen sich nicht ausschließen, deshalb gibt es im Hotel ordentliche Betten, eine Klimaanlage und WLAN. Auf dem Balkon steht ein Tagesbett mit Blick auf ­die Bucht von Port de Sóller, es riecht nach Räucherstäbchen, Meer und tatsächlich auch Joints. In den Zimmern geht es weiter mit den Reminiszenzen aus dem Kalifornien der Sechziger- und Siebzigerjahre: Makrameeschmuck, Korbstühle, Flickenteppiche und Kopfkissen mit dem Aufdruck: »Make love, not war«.

Der Hippie-Chic passt gut zu diesem ursprünglich recht hässlichen Kasten an der Nordwestküste Mallorcas, den die Gründer der 25hours-Hotelkette umgestaltet haben. Das Restaurant ist israelisch-mediterran. Bei Hummus in drei Farben und Sitar-Klängen denkt man dann auch ohne Drogen kurz darüber nach, ob das mit den langen Haaren damals nicht doch eine gute Idee gewesen ist.

Bikini Island & Mountain Hotel

Carrer de Migjorn 2

07108 Port de Sóller Mallorca

Tel. 0034/971 63 17 00

DZ ab 138 Euro