Mit den Enten um die Wette

Der Star des Hauses heißt Swantje, trägt rotes Halstuch zum geringelten Oberteil und ist seit etwa fünf Jahren im ­Betrieb. Swantje heißt das Tretboot in Form ­eines Schwans, groß genug für zwei Personen und ­verankert am Ufer des kleinen Gewässers, das ­direkt am Hotel vorbeifließt. Man kann das Boot als Gast kostenlos ausleihen, die schönste Route führt vom Steg aus nach links, unter Brücken hindurch und vorbei an unberührter Natur, in der man mit Enten um die Wette fährt. Nach einer halben Stunde kehrt man um und strampelt zurück zu dem Hotel mitten in der Stadt Norden in Ostfriesland. Hier geht es gemütlich zu, zwischen restaurierten Windmühlen und Oma-Cafés mit wirklich köstlichem Erdbeer­kuchen. Erwähnt wurde das Hotel »Reichshof« zum ersten Mal im Jahr 1606, damals noch als Brauerei mit Gästezimmern. Seit 1956 ist es im Besitz der Familie Franke, seitdem wurde es ­immer wieder erweitert und in mittlerweile ­dritter Generation weitergeführt. Der berühmte Schnaps »Doornkaat Doppelkorn« wurde gleich nebenan gebrannt, bis die Firma verkauft und die Brennerei verlegt wurde. Im ehemaligen Kornspeicher befindet sich heute die Rezeption des Hotels. Die Zimmer sind groß und hell, mit viel Holz und exzellenten Matratzen ausgestattet. Und Spirituosen werden hier immer noch hergestellt: In der Hotelküche wird nach eigenem Rezept ein herrlich würziger Gin angesetzt, der im hauseigenen Restaurant zu einem fantastischen Sorbet verarbeitet wird. Unbedingt zum Nachtisch probieren!

Hotel Reichshof

Neuer Weg 53, 26506 Norden, Ostfriesland

Tel. 04931/17 50

DZ ab 170 Euro/Nacht