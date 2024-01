Hygge im Elsass

Fachwerkhäuschen, Gassen, Weinstuben: So kennt man das Elsass, und genauso sieht es auch in Breitenbach bei Colmar aus. Fährt man aber die Bergstraße oberhalb des Dorfes weiter hinauf, landet man in einer Art Skulpturengarten moderner Architektur: Über den Hang verteilen sich 14 Gebilde aus Holz und Glas – das »48° Nord Landscape Hotel«.

Am 48. Breitengrad, wo sich das Hotel befindet, treffen die zwei Leidenschaften des dänisch-französischen Besitzers und Landschaftsarchitekten Emil Leroy-Jönsson aufeinander: Natur und Architektur. Beziehungsweise Elsässer Gemütlichkeit und skandinavische Klarheit. Seine Wohntürme aus heimischem Pappel- und Kastanienholz fügen sich perfekt in das Naturschutzgebiet, abends hört man das Holz knacken und die Fichten rauschen. Die Hytten, wie Leroy-Jönsson die Häuschen nennt, messen 17 bis 38 Quadratmeter und bieten Platz für zwei bis vier Gäste. Einige verfügen über Sauna und Whirlpool, andere sind minimalistisch ausgestattet mit Dusche und Kaffeemaschine. Abendessen und Frühstück gibt es im Haupthaus, wo der Küchenchef Frédéric Metzger skandinavisch geprägte Bio-Gerichte mit elsässischen Zutaten und sehr gute Weine örtlicher Winzer anbietet. Das Versprechen: Keine Zutat hat bis zum Teller mehr als 150 Kilometer zurückgelegt.

Wenn dann vor dem Panoramafenster die Sonne hinter den Vogesen untergeht, stellt sich ein Glücksgefühl ein, für das die Dänen ein eigenes Wort haben: In der Hytte mit Blick auf die Hygel fühlt man sich rundum hygge.

48° Nord Landscape Høtel

1048, route du ­Mont Sainte-Odile

67220 Breitenbach

Tel. 0033/367/50 00 05

Hytte ab 265 Euro/Nacht für 2 Personen inkl. Frühstück.