Was stimmt den Mann fröhlich, der beim Frühstück so laut lacht, dass andere Gäste schmunzeln? Sind es die urwaldhaft großen Blätter auf der Tapete, ist es der wolkenlose Himmel, der einen sonnigen Tag verspricht?

Das Glück und Unglück der anderen rückt einem recht nahe im »SOFS Boutique Hotel«, das im Latiner-Viertel liegt, im ältesten Stadtteil von Aarhus. Hier in der Guldsmedgade, der Goldschmiedestraße, stehen die Häuser eng und schief, reihen sich Boutiquen an Restaurants, Cafés an Galerien, und bevor einem die Henkel der Shopping­tüten in die Hand schneiden, bringt man sie rasch ins Hotel. Hinten raus ist es dort ruhiger, sommers sitzen die Gäste im üppig begrünten Innenhof, der teilweise überdacht ist. Die Hotelbesitzerin Sofia Stenstrup-Jepsen hat das Haus eben erst renoviert, im Internet hat sie nach Möbeln aus dem vergangenen Jahrhundert gesucht. Keines der 26 Zimmer gleicht dem anderen. Manche sind klein, andere Zimmer bieten Platz für Familien. An den Wänden im Treppenhaus hängen Poolbilder des Jetset-Fotografen Slim Aarons. In der Erinnerung mischt sich das Blassblau der Fotografien mit den türkisgrünen Kacheln der Tische im Frühstücks­bereich zu einem südlichen Gefühl, dabei lassen die Designerlampen in den Geschäften keinerlei Zweifel zu: Das hier ist Dänemark.

Was ihn so glücklich mache, endlich die Frage an den lachenden Mann. Mandeln in Honig, sagt er. Es sei sein vierter Morgen im »SOFS«, jetzt habe er sie entdeckt.

SOFS Boutique Hotel

Guldsmedgade 40

8000 Aarhus, Dänemark

Tel. 0045/86 13 45 50

DZ ab 153 Euro / Nacht