Apulien für Fast-Einheimische 

An den Stiefelabsatz Italiens wollte ich immer schon mal. Ugento liegt ganz unten in Salento, der südlichsten Region Apuliens, noch hinter Lecce. Wir sind mit dem Auto gefahren, in Etappen, und haben dort in einem alten Palazzo gewohnt. Mit einer Kirche gegenüber, rechts und links um die Ecke stellen Restaurants abends die Tische in die Gasse. Nachts lässt die Sommerhitze nach und die Kinder spielen Fußball auf dem großen Platz. Bis Mitternacht hört man sie leise auf den beiden Dachterrassen des Palazzos. Innen sind die Decken mit Sternengewölbe fünfeinhalb Meter hoch, mit drei Meter hohen, schmalen Fenstern, es sieht aus wie in einer Kirche und die Hitze bleibt draußen. Die Vermieterin ist Österreicherin, Sandra Nardin macht selbst Urlaub in ihrem Palazzo, den sie ansonsten vermietet. Das merkt man an dem Kicker ihrer Zwillinge, der wild gemischten Hausbar, den ausgesuchten Designerkissen und der perfekt ausgestatteten Küche – mit einer Kühlschranktür, die beim Antippen durchsichtig wird. Ihr Palazzo ist das Gegenteil eines unpersönlichen Hotelzimmers. Die Familie kam einmal wegen der legendären Sandstrände und des mittelalterlichen Charmes Apuliens und fand den Palazzo eher zufällig. Bis zu acht Leute haben in drei Schlafzimmern mit Bad Platz, es sind eher Gemächer, denn die hohen Decken erlauben auch Doppelbetten auf Emporen, kleiner Pool auf der Terrasse, Aircondition. Alles da. Man braucht nur ein paar Freunde, um die 200 Quadratmeter des Palazzos mit Leben zu füllen.

Palazzo dei Gigli

Via Andrea Gigli, 17, 73059 Ugento, Italien

zu buchen über nardin@econova.at

Tel. 0043/676/334 44 22

ab 250 Euro/Nacht für 6 Personen