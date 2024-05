Einfach bezaubernd

Ravenna ließ ich auf dem Weg in den Süden immer links liegen. Nie davon gehört, ich dachte, da gibt’s bestimmt nicht viel zu sehen, besonders schön kann es auch nicht sein. Blöd von mir. Drei Kaiser hat die Stadt beherbergt, allein deswegen gibt es viel zu entdecken: das Decken­mosaik im Grab der Galla Placidia, die Mosaiken in der Basilika daneben, und im Museum sieht man, dass Ravenna abermals nach dem Zweiten Weltkrieg ein Zentrum für moderne Mosaikkunst wurde. Kann man alles bequem an ­einem Nachmittag vom Hotel aus ­erlaufen. Auch Dantes Grab, an dem ­jeden Tag aus der Göttlichen Komödie vorgelesen wird.

Die »Villa Foris« wurde auf den Mauern von Santa Maria Foris errichtet, einer Kirche aus dem 13. Jahrhundert, zwei Häuser wurden zusammengelegt, deswegen haben die Gänge zwischen den elf Zimmern einen merkwürdigen Grundriss, und kein Zimmer gleicht dem anderen. Auch wenn es eine Bibliothek gibt, einen Garten und asiatisch anmutende Möbel unter venezianischen Leuchtern, die Villa ist eher eine Frühstückspension, keine Bar, kein Restaurant, die Rezeption ist nicht durchgängig besetzt.

Mein Freund Eberhard war erschrocken, als er las, dass es nur bis 9.30 Uhr Frühstück geben sollte, aber die Dame am Buffet ist sehr großzügig mit Ausnahmen und geduldig mit Cappuccinobestellungen. Kaum hundert Meter sind es zur Trattoria »La Rustica«, die auch nur acht ­Tische hat. Mutter und Sohn bedienen. Das Kaninchen auf der Karte ist ausgezeichnet. Wie die »Villa Foris«: einfach, aber bezaubernd.

Hotel Santa Maria Foris

Via Giuseppe Pasolini 61,

48121 Ravenna, Italien

Tel. 0039/351/042 33 96,

DZ mit Frühstück ab 100 Euro/Nacht.