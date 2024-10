Achtsamer Alpenrausch 

Der »Gassenhof« in Ridnaun, Südtirol, ist so etwas wie ein hotelgewordener alpiner Vergnügungspark. Es gibt so gut wie nichts, was es nicht gibt – vom Zirkeltraining bis zur Schauküche, von der Bierverkostung in der eigenen Brauerei bis zum Schnaps-Aufguss in der Sauna (natürlich selbst gebrannt) über Baumsauna, Stubensauna, Infinitypool. Eine Kaffeerösterei und eine Käserei gibt es auch, natürlich sind selbst Speck und Kaminwurzen hausgemacht und das Sechs-Gänge-Wahlmenü am Abend inklusive. Schon beim Einchecken an der Rezeption sehen die Gäste eine Schiefertafel, an die sie für zahllose Aktivitäten ihre Zimmernummer pinnen können: Yoga, Achtsamkeitstraining, Pilates, im Sommer geführte E-Mountainbike- und Sonnenaufgangstouren, im Winter Schneeschuh- und Fackelwanderungen.

Chefs des »Erlebnisorts«, wie sich das Hotel nennt, sind Manni Volgger und sein Bruder Stefan, und ihre gute Laune und die ihres Teams springen auf den Gast über, sie potenziert sich mit den Sprüchen an Wänden und auf Tellern: »Trink ma oins oder zwoi?«, »Wie schmeckts an?« – und erst recht mit den Sprüchen des leibhaftigen Obers am Tisch, der sagt: »Ihr könnt euer Steak von blutig bis Schuhsohle haben!« Auch was das Essen angeht, wird im »Gassenhof« nichts ausgelassen: Steaktag gibt es ebenso wie einen vegetarischen Tag. Einzig Uhren und Waagen lehnen sie hier ab, weil der Urlaub ein einziger Genuss sein soll, oder besser: ein Aktivitätenschauer, eine Erlebniskaskade, ein wahr gewordener Alpenrausch.

Gassenhof

Untere Gasse 13, 39040 Ratschings, Italien,

Tel. 0039/0472/65 62 09

DZ ab 138 Euro pro Person inkl. Verwöhnpension (Frühstück und Sechs-Gänge-Abendmenü)