Im Bademantel an der Softeismaschine

In unserer Küche hängt eine me­tergroße Satellitenaufnahme, darauf Tannen, Bergpfade – und das ­Hotel, an das wir uns so gern erinnern. Die nächsten eingezeichneten Punkte sind keine Ortschaften, sondern eine Mineralwasserquelle und eine Rodelbahn. Das Lesachtal gilt als das naturbelassenste Tal Europas, das Hotel »Almwellness-Resort Tuffbad« ist eine der liebevollsten Unterkünfte dieses Erdteils. Zwei Belege: Auf der »Dankbarkeitswand« im Treppenhaus überschlagen sich die Gäste nur so vor Freude. Und unser 70-jähriger Tischnachbar, zum 13. Mal hier, verquatschte sich am Frühstücksbuffet stets so lange mit dem Personal, dass seine Frau einen ­medizinischen Notfall befürchtete.

Was macht dieses Hotel so besonders – abgesehen vom Heidi-Blick aus dem Zimmer und einem Infinitypool, der mitten in den Wald reinragt? Klar, alles hier ist von höchster Qualität (die Ausstattung, die Backwaren der Brotsommelière, das Slow-Food-Gängemenü). Aber vor allem sind die Tage im »Tuffbad« spielerisch leicht. Im riesigen Wellnessbereich gibt es überall etwas zum Ziehen, Drücken und Staunen: So schön ist es also, in einem Kraxenofen den Geruch von warmem Heu zu ­atmen! So rührend, wenn der Saunameister Markus, breitschultriges Lesachtal-Urgestein, den Aufguss zur Traumreise macht! Und vor der Softeismaschine im Speisesaal kichern selbst grauhaarige Senioren ausgelassen in ­ihren Bademänteln. Das ist wohl das Beste an diesem feinen Ort: Erwachsene verwandeln sich in glückliche, verwöhnte Kinder.

Almwellness-Resort Tuffbad

Tuffbad 3, 9654 St. Lorenzen, Österreich

Tel. 0043/471 66 22

DZ mit 3/4-Pension ab 280 Euro/Nacht