Der größte Fehler, den man ­als werdende Eltern machen kann, ist zu glauben, dass das Leben einfach so weitergeht. Mit Baby ist wirklich alles anders. Und zu diesem alles gehört auch der Urlaub. Man klickt sich also durch Hotel-Webseiten, und auf einmal steht überall: Adults only. Nur Erwachsene? Das Baby soll natürlich mit! Die Wahl fällt auf das »Rieser«, ein familienfreundliches Hotel am Achensee in Österreich. Es vereint das Beste aus altem und neuem Leben: Es gibt ein sehr komfortables Adults-only-Spa, Yogakurse und Fitness genauso wie ein Baby-Spa mit zwei verschieden tiefen Kinderbecken, Rutschen, gemüt­lichen Kojen zum Stillen und Schlafen und einer verglasten Sauna mit Blick auf einen Teil des Beckens für Eltern mit größeren Kindern. Außerdem frisch ­renovierte Familienzimmer mit kindersicherem Balkon und Kamin, auf Wunsch mit Gitterbett, Babybadewanne und Windeleimer.

Die Familie Rieser ist selbst mit vier Generationen im Haus, isst dreimal am Tag am Familienstammtisch und sendet so das Signal: Wir sind hier zu Hause, seien Sie es bitte auch. Das funktioniert. Und was früher nicht infrage gekommen wäre, rettet uns nun das Wochenende: Im »Rieser« muss man Vollpension buchen, dafür gibt es Frühstück, Mittagessen, Kuchen und ein Fünf-Gänge-Menü am Abend.

Draußen lädt der Achensee zum Spazieren und Baden ein. Das Karwendelgebirge bietet auch kinderwagenfreundliche Wanderungen. Auf dem Weg nach Hause, das Baby schläft, sind wir uns einig: Anders kann sehr gut sein.

Hotel Rieser

Karwendelstraße 40,

6213 Pertisau, Österreich

Tel. 0043/52 43/52 51

DZ mit Vollpension ab 184 Euro pro Person und Nacht