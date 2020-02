Wie ein Heimatfilm

Die Chefin Sonja Gassner hat fünfzig Dirndl im Schrank. Ihr Mann ist Flieger, Modellflieger, neun Flugzeuge mit einer Spannweite von bis zu sieben Metern hat er im Hangar am nahe liegenden Flugplatz stehen, die Thermik am Wildkogel genießt ein hohes Ansehen, auch bei Paraglidern. Sonja Gassners Bruder macht mit den Gästen Wanderungen, gern mit Übernachtung – auf den Großvenediger, manchmal legt er sich mit ihnen auf die Pirsch, wartet oben in der Jagdhütte der Familie auf Bartgeier, Murmeltiere, Hirsche und Steinböcke.

Kein Wunder, wenn so eine Familie ihre Lieblingssendung im Fernsehen schaut, Die Baumhaus-Profis, dann wollen sie natürlich gleich auch eins bauen. Ist gerade fertig geworden. Steht hinter dem Hotel direkt am Waldrand, da, wo die hauseigene Rodelbahn und eine Skiabfahrt vom Wildkogel enden. Die ersten fünf Treppenstufen sind betoniert, falls der Bach mal übers Ufer tritt, sonst alles aus Holz. Rund 150 Quadratmeter Wohnfläche, Platz für fünf Personen. Drei Fernseher, eine frei stehende Badewanne. Minibar. Große Terrasse. Hintenraus mit Blick in den Wald auf eine beleuchtete Futterstelle. Nachts kommen hier Rehe, ­Eichhörnchen, ein Uhu, ein Dachs und gelegentlich Füchse vorbei. Der Niederseilgarten kommt noch. Der Spa-­Bereich des Hotels wird gerade neu gemacht. Die Schwester gibt es auch noch: führt fünfzig Meter weiter oben das Bauernhaus der Familie, mit dreißig Schafen und zehn Hühnern. Was bauen die Gassners als Nächstes? Irgendwann gibt ihnen ein Fernsehsender eine eigene Sendung.



Wanderhotel Gassner

5741 Neukirchen am Großvenediger

Österreich

Hadergasse 167

Tel. 0043/6565/62 32

DZ ab 202 Euro inkl. Halbpension