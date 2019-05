Einigermaßen entzückend ist es, zuzuhören, was Kinder den ganzen Tag so reden. Viele der von ihnen aufgeworfenen Themen sind erfrischend unorthodox. Und manche Ausdrücke scheinen sich auf seltsame Art von Kindergeneration zu Kindergeneration zu vererben. Das »Eierloch« zum Beispiel, das ausgeschrieben wirklich skurril aussieht. Im Kontext von »Fang mich doch, du Eierloch!« hingegen ist es die normalste Sache der Welt! Es lebt ewig fort, ohne dass jemand hinterfragen würde, was es eigentlich mit diesem Eierloch auf sich hat. Ähnlich zeitlos ist das Wort »Räuberleiter«, das seit jeher zum Freizeitvokabular kleiner Menschen gehört. Es ist doch ulkig, dass sie im Alter von fünf Jahren schon Youtube-Videos overvoicen können und gleichzeitig noch Dinge wie »Räuberleiter« sagen. Wenn sich Erwachsene zufällig an die »Räuberleiter« erinnern, dann kommt so ein Foto heraus wie hier, und jedes Kind sieht auf den ersten Blick, was dabei falsch ist: viel zu schöne Schuhe!