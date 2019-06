Was derzeit auch irgendwie im Trend liegt, ist die vegetarische Beleidigung. Jedenfalls beschimpfen sich Menschen im Netz mittlerweile bitterernst als Kartoffel oder Lauch. Fehlt nur noch »Du miese Möhre!«, und man hätte einen ganzen Eintopf geflucht. Pauschal gesagt: Gemüse scheint dabei besser zu funktionieren als Obst. Apfel, Kiwi und Nektarine wohnt offenbar wenig verbale Durchschlagskraft inne. Höchstens noch die Pflaume wird mal auf Mitmenschen angewandt, ist aber eher lahm. Auch Melone klingt nicht besonders aggressiv. Im Gegenteil – wer zornent­brannt »Du Me-lo-ne!« brüllt, wird ja bei zwei Silben beinahe zum Lächeln gezwungen. Das passiert einem beim Lauch nicht. Melonen also sind friedlich und streitschlichtend, sie schütten vermutlich sogar Glückshormone aus. Wer’s nicht glaubt, kann ja mal eben die neue Jacke überwerfen und sich mit einer Melone an die nächste Hecke stellen: Alle, die vorbeikommen, werden bei dem Anblick lächeln, wetten?