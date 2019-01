Manchmal muss man auf Partys darüber Auskunft geben, ob man Hunde- oder Katzenmensch ist. Das ist ein Thema, das nur noch auf Englisch erträglich ist, denn dann kann man etwas Beklopptes sagen wie: »Yeah, you know, I love cats but I’m also kind of a dog person.« Das Gegenüber muss darauf etwas erwidern wie: »Yeah, I know, but summers in Quedlinburg can be like super hot.« So geht das Stunden weiter, bis einer leise implodiert. Mit einer Tasche wie der hier gezeigten ließe sich die Ursprungssituation abkürzen. Denn so könnte man zu ihrem Besitzer gleich sagen: »Ach, Sie sind offenbar Hunde- und Katzenmensch zugleich? Dann wäre das ja geklärt! Ich hingegen bin ein Schnitzel-mit-Preiselbeeren-statt-Ketchup-Mensch.« Daran könnte sich eine interessante Debatte darüber anschließen, welche Lieblingsgerichte man nur wegen ihrer Beilagen hat. Falls das Gespräch doch wieder auf Haustiervorlieben zurückkommt, muss man sich mit einem lockeren: »No offense, but this just doesn’t feel right« verabschieden.