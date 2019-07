Auf die Leiter, fertig, los

Moment mal, Leiter und Turnschuhe? Achtung, das sind untrügliche Vorbereitungen eines Aktes häuslicher DIY-Elektroarbeit. Anders gesagt: Nach nur vier bis neun Monaten Aufschub wird hier wohl endlich die neue Deckenleuchte aufgehängt. Das ist löblich und ein bisschen lebensgefährlich. Schließlich sind bei vielen Menschen nur rudimentäre Kenntnisse der Elektrik übrig geblieben (Wechsel- und Gleichstrom, was war da noch mal?). Aber für eine neue Lampe reicht es meistens, und irgendwie, so viel weiß man noch, werden einen die Sohlen der Turnschuhe schon isolieren. Bloß, was heißt das genau? Dass man kontrolliert verkokelt? Egal, Augen zu und pseudoversiert an den Drähten aus der Decke rumfummeln. Nie ist man schreckhafter als in diesem Moment, es genügt jetzt ein Hupen von der Straße, und man springt mit gestreckten Beinen ab. Nach so einer Tollkühnheit ist es aber natürlich ungeheuer befriedigend, die Sicherung reinzudrehen und ein neues Licht zu entfachen. Heureka, ich lebe noch!