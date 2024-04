»Zeit zu haben ist sehr inspirierend«

Jaime Hayon gilt als einer der einflussreichsten Kreativen des vergangenen Jahrzehnts. Er malt, töpfert, designt Möbel und Kleider und könnte dreimal so viele Mitarbeitende beschäftigen. Doch statt in noch mehr Wachstum findet er Befriedigung in Freiheit. Über das Glück des Unbezahlbaren.