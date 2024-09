»Bücher sind zum Anfassen da, nicht zum Angeben«

Die Grafikerin Irma Boom gilt als »Königin der Bücher«. Ihre Bildbände für Chanel, Renault oder das Guggenheim-Museum in New York werden für mehrere tausend Euro gehandelt. Was sie neben ihrer Kreativität so erfolgreich macht ist vor allem eines: Kompromisslosigkeit.