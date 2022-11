90 liebevolle, nützliche, kleine, lustige Geschenkideen

... und dazu noch drei passende Bildbände:

William Eggleston, Chromes

Späte Archivfunde des Farbfoto-Pioniers und Südstaatenchronisten in drei Bänden.



Christopher Warwick, Her Majesty. A Photographic History 1926–2022

Das Jahrhundertleben von Elizabeth II in Bildern, aufgenommen von den bedeutendsten Fotografinnen und Fotografen ihrer Zeit.



Sempé, Endlich Ferien

Die Wonnen und Tücken des Urlaubs, gezeichnet vom im August 2022 verstorbenen Illustrator.

... und dazu noch drei passende Kinderbücher:

Susanna Mattiangeli, Das verwunschene Versteck

Ein Bilderbuch über die unermesslichen Fantasiewelten der Kleinsten (ab 4).



Katja Ludwig und Heike Herold, Ellie & Oleg – außer uns ist keiner hier

Ein Abenteuerroman über zwei Geschwister, der die Verlustängste der Pandemiezeit aufgreift (ab 9).



Sarah Jäger, Die Nacht so groß wie wir Coming-of-Age Geschichte über fünf Freundinnen und Freunde und ihren Abschied von der Schulzeit (ab 15).