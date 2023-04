Die große Ernüchterung

Sind wir alle trunken vor Liebe oder besser: für die Liebe? Um das herauszufinden, schlage ich Ihnen einen Promilletest vor: Denken Sie an fünf Stationen Ihres Liebenslaufs – etwa den ersten Kuss als Teenager, wie Sie zum letzten Mal einfach jemanden ansprachen, der Ihnen gefiel, Ihr letztes erstes Date oder wie Sie zuletzt zum ersten Mal »Ich liebe dich« sagten. Wären all diese Momente nüchtern genauso passiert? Wenn Sie darauf mit Ja antworten können, wenn Sie dieses Experiment also mit