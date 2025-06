Mords-Margarita

München im Mai, Paul Dodt, ein junger Koch und Barmann hat etwas Zeit zwischen zwei Jobs. Was tun? Ein Koch mit Freizeit ist doch kein natürlicher Zustand! Mit ein paar befreundeten Gastroprofis veranstaltet er also einen Supperclub. Thema: Mexiko, aber entspannt. Es geht nicht darum, über Jahrtausende optimierte Original-Tamales-Rezepte folkloristisch exakt nachzukochen, sondern darum, mit mexikanischen Zutaten und Ideen ein lässiges Fine-Dining-Menü zu gestalten. Dabei sind knusprige, selbst gemachte Tortillas, Mais in allen Manifestationen vom gegrillten Korn bis zu einem cremigen Püree und ein supersommerliches Ceviche mit marinierter Gelbflossen-Makrele zwischen gegrillten Ananas-Scheibchen. Ceviche sind in vielen Restaurants die falschen, zähen Fischfilets, zu dick geschnitten und zu lange mariniert, da kann auch die trendige Bezeichnung das traurige Ergebnis nicht kaschieren. Bei Pauls Pop-up passt jedoch alles, auch die gegrillte Ananas ist eine sehr gute Idee. Sogar in Mexiko oder Peru dürfte es schwer sein, vergleichbar gute Varianten zu finden. Es war ein toller Abend, ausgerichtet von Menschen, die viel Spaß an ihrem Beruf haben. Zum Essen gab es nicht nur Natural Wine und passende Alternativen ohne Alkohol, sondern auch mehrere liebevoll geschüttelte Cocktails – vielleicht ist das ein Trend? Einer davon eignet sich jedenfalls bestens für laue Sommerabende: Pauls Version einer Hibiskus-Margarita. Wieviel Limettensaft genau in den Cocktail kommt, sollten Sie abschmecken, bei sehr milden Limetten kann es sein, dass der Drink noch einen Teelöffel mehr Saft verträgt.

Pauls Hibiskus-Margarita

Zutaten für 1 Glas: Für 4 Personen 1 Stückchen Limette

Salz

4,5 cl Tequila blanco Tequila

1,5 cl Orangenlikör, z. B. Cointreau Cointreau

2 cl Hibiskussirup (siehe unten) Hibiskus 3 cl frischer Limettensaft Limette

2 Spritzer

Angostura Bitters oder Grapefruit-Bitters, optional, (falls die z. B. noch von dem Champagner Zitrus Spritz übrig sind) Bitters

1 Streifen Bio-Orangenschale Orange

5 cl Soda/sprudeliges Mineralwasser Mineralwasser, Wasser

Glas vorbereiten: die Hälfte des Glasrandes mit einem Stückchen Limette zart einreiben, in Salz tauchen und abklopfen.

Alle flüssigen Zutaten mit 6 Eiswürfeln in einem Cocktail-Shaker schütteln, dann in das Glas abseihen und mit Soda aufgießen. Orangenschale über dem Drink drücken, so dass die Orangenöle aus der Schale die Oberfläche vernebeln.

Hibiskus-Margarita ohne Alkohol

Zutaten für 1 Glas: Für 4 Personen 1 Stückchen Limette

Salz

4 cl Limettensaft Limette

2 cl Hibiskussirup (siehe unten) Hibiskus

1 Streifen Bio-Orangenschale Orange 4 cl Wasser

2 Spritzer Orange Bitters oder Grapefruit-Bitters, optional (falls die z. B. noch von de1 Champagner Zitrus Spritz übrig sind) – in beiden Bitters ist Alkohol, der Drink ist damit nicht vollständig alkoholfrei Bitters

5 cl Soda/sprudeliges Mineralwasser Minerwalwasser, Wasser

Glas vorbereiten: die Hälfte des Glasrandes mit einem Stückchen Limette zart einreiben, in Salz tauchen und abklopfen.

Alle flüssigen Zutaten mit 6 Eiswürfeln in einem Cocktail-Shaker schütteln, dann in das Glas abseihen und mit Soda aufgießen. Orangenschale über dem Drink drücken, so dass die Orangenöle aus der Schale die Oberfläche vernebeln.

Hibiskus-Sirup

Zutaten für etwa 300 ml: Für 4 Personen 5 Nelken

2 Stangen Zimt

2 Pimentkörner Piment

200 g Zucker

200 g Wasser 50 g Hibiskusblütentee (Flor de Jamaica) = Malventee, Hibiscus sabdariffa hat dickere fleischigere Blüten als dekorative Hibiskusarten aus Topf oder Garten, die Teearten sind verwandt aber von einer anderen Pflanze, auch wenn der Tee in Südamerika »Flor de jamaica« genannt wird, kaufen Sie einfach Hibiskusblütentee Hibiskus

Einen kleinen Topf auf den Herd stellen, die Gewürze bei mittlerer Hitze, also nicht zu heiß, leicht rösten, bis sie duften. Die Hibiskusblüten dazu geben, knapp 45 Sekunden mit den anderen Gewürzen rösten. Mit Wasser ablöschen, Zucker zugeben und aufkochen lassen. 20 Minuten ganz leicht köcheln, dann vom Herd nehmen und 1 Stunde ziehen lassen. Durch ein feines Sieb gießen – der Sirup hält sich im Kühlschrank mindestens einige Wochen.