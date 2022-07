Melonen-Upcycling koreanischer Art

Wassermelonen sind groß und schwer und bestehen nicht nur aus erfrischendem Fruchtfleisch, sondern auch aus Schalen, sogar ziemlich viel davon. Und die landen normalerweise auf dem Müll. Das ist schade. Eine simple Technik, um diese Schalen sinnvoll zu verwenden, wäre grandios – und könnte jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel vor dem Komposthaufen retten. In den amerikanischen Südstaaten gibt es zwar traditionelle Rezepte, für die Wassermelonenschalen mit viel Zucker, Essig und Gewürzen eingekocht werden – das kann ganz ordentlich schmecken, vor allem süß. Aber die Methode finde ich fragwürdig: Wenn ich geschmacksarme Lebensmittelreste mit geringem Nährwert durch einen großen Anteil von wertvollen Zutaten genießbar mache, dann ist das kein Upcycling gegen Foodwaste, sondern geschummelt. Radieschenblätter-Pesto mit viel Olivenöl und Parmesan schmeckt gut – aber Olivenöl und Parmesan schmecken auch ohne Radieschenblätter. Mit viel Zucker eingelegte Wassermelonenschalen konnten in den amerikanischen Südstaaten nur erfunden werden, weil Zucker durch Sklavenarbeit viel zu billig wurde.

Deshalb bin ich umso begeisterter von der Idee, Wassermelonenschalen zu fermentieren. So kitzeln wir nämlich Aromen aus den vermeintlich geschmacklosen Schalen, die aus der Wassermelone selber kommen und nicht aus Zucker oder Öl. Die Technik ist ganz einfach. Gewürze spielen eine Rolle im Rezept, aber eben als Gewürz, nicht als Hauptbestandteil. Die fermentierten Schalen würden auch ohne Ingwer und Chili schon knackig frisch schmecken. Das Rezept für Wassermelonenschalen-Kimchi stammt übrigens nicht von mir, sondern von Christine Krauss Food-Blog Chirpfood. Ich darf also, ohne rot zu werden, sagen: Bessere Wassermelonenschalen haben Sie noch nie gegessen!

Wozu passt nun Wassermelonenschalen-Kimchi? Auf Chirpfood würzt Krauss damit einen Tomatensalat. Mein erster Versuch war Mozzarella mit Wassermelonenschalen-Kimchi, der zweite Ofenkartoffelspalten mit Kimchi, Rucola, Joghurt und ein paar Tropfen Olivenöl. Ein paar Streifen vom Kimchi würden auch meinem Wassermelonensalat einen zusätzlichen Kick geben, wie den meisten Sommersalaten. Schmeckt sehr gut mit kurz gebratenen Zucchinistücken: einfach etwas Kimchi hacken und unter das fertige Gemüse rühren. Neulich bei Freunden standen ein paar frische Austern auf dem Tisch und ich hatte ein Glas Kimchi mitgebracht: ein Streifen Wassermelonenschalen-Kimchi auf einer Auster ist eine sehr sensible Kombination. Und natürlich passt es auch zu allerlei Gegrilltem, das Kimchi ist eine Bereicherung für jede Sommerküche.

Wassermelonenschalen-Kimchi

Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 336 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Melonen-Rezepte

Koreanische Rezepte

Einmach-Rezepte

Zutaten für ein Glas (etwa 400 ml): Für 4 Personen 500 g Bio-Wassermelonenschale (siehe Tipps) Wassermelone, Melone

20 g Salz

2 Frühlingszwiebeln Frühlingszwiebel 10 g koreanische Chiliflocken – Gochugaru (wer es milder mag, kann auch nur 5 g nehmen) Chiliflocken

20 g koreanische Chilipaste – Gochuyang Chilipaste

20 g Ingwerwurzel Ingwer

1. Den dunkelgrünen Teil der Melonenschale mit einem Messer dünn abschälen. 500 g gelbgrüne Melonenschale abwiegen, in etwa 5 mm dicke Streifen schneiden und mit 20 g Salz (4% vom Gewicht) in einem Glas mischen, mit einem Gewicht beschweren und 1 bis 2 Tage stehen lassen. Dabei kann es sein, dass die Melone evtl. schon beginnt zu fermentieren, kleine Bläschen werden sichtbar. Das ist ok, muss aber nicht sein.

2. Die Flüssigkeit abgießen – nicht zu gründlich, es sollen 2 bis 3 EL Flüssigkeit im Glas bleiben. Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden, Ingwerwurzel schälen und in hauchdünne Scheiben schneiden. Beides mit Chiliflocken, Chilipaste und den Melonenstreifen mischen.



3. Das Kimchi sanft in ein Gefäß pressen und mit einem Gewicht beschweren, damit die Melonenstücke nach ein paar Stunden vollständig von Lake bedeckt sind. Das Gefäß mit einem Deckel verschließen – nicht ganz dicht, es sollen die Gase austreten können, die bei der Fermentation entstehen.

4. Ein bis zwei Wochen bei Raumtemperatur fermentieren lassen – eine heiße Sommerwoche reicht wahrscheinlich aus, während einer verregneten Sommerzeit kann es auch zwei Wochen dauern, bis die Wassermelone fertig ist. Einfach nach einer Woche und dann falls nötig noch alle paar Tage ein Stückchen probieren: sobald das Wassermelonenschalen-Kimchi gut und frischsäuerlich schmeckt, ist es fertig. Die Entscheidung ist individuell, mit der Zeit wird das Kimchi immer intensiver und auch säuerlicher. In den Kühlschrank stellen, da hält sich das fertige Kimchi mit Sicherheit 4 Wochen, in der Regel sehr viel länger.

Tipps zum Fermentieren