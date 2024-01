In Süditalien erfrischt sie schon kleine Kinder: Ein Stück Zitronenschale mit einer Prise Salz kann hervorragend schmecken, knackig, salzig-süß und eben sehr zitronig. Ein großartiger Snack! Dafür braucht es eine gute Zitrone mit dicker, wohlschmeckender Schale, zum Beispiel eine reife Zedratzitrone. Amalfizitronen gehen oft auch und es gibt sicher noch andere Sorten, deren Mesokarp nicht bitter, sondern mild und angenehm schmeckt –Mesokarp heißt der weiße Teil der Zitronenschale, Exokarp der gelbe. Zedratzitronen haben gerade Saison, bis Ende März findet man tolle Exemplare auf dem Markt. Eine Frucht aus Bioanbau wäre ideal – aber nicht alle kleinen, sizilianischen Zitronenbauern können sich die Zertifizierung leisten, selbst wenn sie ganz oder weitgehend nach biologischen Richtlinien arbeiten. Ich würde den Gemüsehändler fragen und seiner Auskunft vertrauen.

Die riesigen Zedratzitronen liebe ich wegen ihres Duftes, zum Beispiel für Marmelade oder Carpaccio. Den Zedratzitronensalat habe ich erst vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt und zwar in der Nähe des sizilianischen Ortes Menfi. Die Familie Planeta produziert dort auf ihrem Weingut seit etwa dreißig Jahren erstklassige Weine, damit hat sie der ganzen süditalienischen Weinbranche den Weg gewiesen. In ihrer Küche pflegen die Planeta-Geschwister lokale Traditionen mit erstklassigen Produkten. Klar wachsen dort auch Zedratzitronen im eigenen Garten. Für den Salat werden die Zitronen dick geschnitten und die gelbe, äußere Schale kommt weg. Das klang für mich beides erstmal ungewöhnlich, schmeckt aber fantastisch (die gelbe Schale nicht wegwerfen, sondern einsalzen, siehe Rezept). Dazu passt ein schöner Weißwein, zum Beispiel aus der in Süditalien autochtonen Rebsorte Fiano.

Sizilianischer Salat aus Zedratzitronen

Zutaten: Für 4 Personen 250 g Zedratzitrone/Credo Zitrone

1 rote Zwiebel (wer keine rohen Zwiebeln mag kann auch ein Stück Fenchel nehmen) Zwiebel, Fenchel

Oregano (frisch oder getrocknet, wenn möglich aus Sizilien) Oregano 3 EL gesalzene, kleine, schwarze Oliven (wenn möglich nicht in Lake, eher schrumpelig) Oliven

Salz

4 EL Olivenöl

1. Zitrone schälen, die gelben Schalen hauchdünn abschälen, eventuell zusätzlich in sehr feine Streifen schneiden, auf jeden Fall mit zehn Prozent Salz in ein Glas geben und im Kühlschrank für andere Verwendungen durchziehen lassen, ein großzügiger Löffel davon macht sich bestens in Spaghetti mit Tomatensauce – hier noch andere Anregungen.

2. Den restlichen Teil der Zitrone, also Zitronenschale und Fruchtfleisch in unregelmäßig mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel schälen, in dünne Ringe schneiden.

3. Zwiebeln und Zitrone mit etwas Oregano würzen, leicht salzen und mit den Oliven ein paar Stunden lang ziehen lassen. Zum Schluss mit Olivenöl abschmecken und mischen.