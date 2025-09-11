Zum Hauptinhalt springen

Welches Tabu brechen Sie gern, Anne Rabe?

Die Autorin Anne Rabe im Interview ohne Worte über den Mut, autobiografisch zu schreiben, ihre SPD-Mitgliedschaft und die Frage, wo in schweren Zeiten Leichtigkeit herkommen kann.

  • Welches Tabu brechen Sie gern?

  • Sie schreiben über Traumata, Gewalt, die Gefährdung der Demokratie. Was gibt Ihnen Leichtigkeit?

  • Wenn Sie in die Politik gehen würden, was wäre Ihre erste Amtshandlung?

  • Was machen Sie, wenn Sie in einem moralischen Dilemma stecken?

  • Wie viel Mut braucht es, autobiografisch zu schreiben?

  • Sie sind SPD-Mitglied. Wie verbunden fühlen Sie sich der Partei aktuell?

  • Was tun Sie, wenn niemand hinguckt?

  • Welches Tabu haben Sie als Kind gern gebrochen?

  • Wofür ist das Leben zu kurz?

Vorheriges Bild Nächstes Bild

Geboren 1. April 1986 in Wismar
Beruf Dramatikerin, Drehbuchautorin und Essayistin
Ausbildung Studium Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin 
Status Empört euch!

Ohne Worte zu sein, das ist selten bei Anne Rabe. Ihr Beruf besteht darin, sie zu finden: in Gedichten, Essays, Theaterstücken oder Drehbüchern. In ihrem Debütroman Die Möglichkeit von Glück erzählt sie von einer jungen Frau, die wie die Autorin selbst kurz vor dem Mauerfall geboren und im frisch vereinten Deutschland aufgewachsen ist. Es geht um »die Agonie der DDR«, wie Rabe die oft verklärte Lebensrealität ihrer Kindheit und Jugend in Interviews gern nennt. Inzwischen lebt Rabe nicht mehr an der Ostsee, sondern in Berlin. Genreübergreifend handeln ihre Werke von Herkunft, Prägung und politischer Verantwortung. In der von ihr mitgeschriebenen ARD-Serie Warten auf’n Bus etwa sitzen zwei Männer an einer Bushalte­stelle in Brandenburg und reden. Es geht darum, wie politisch Alltagsbanalitäten sein können, um die großen Fragen im Kleinen. In ihrem neuen Buch Das M-Wort. Gegen die Verachtung der Moral beleuchtet Rabe ein großes Thema: Sie verteidigt die Moral gegen ihre Angreifer, die meinen, Moral sei ein Statussymbol und moralisch zu sein, sei arrogant oder naiv. »Ich verstehe nicht, warum die Union den Kampf um Menschenrechte, die ja die Grundfesten unserer Republik ausmachen, ernsthaft als links framen konnte«, sagte sie der FAS. Für Rabe ist Moral eine Basis für Solidarität und den Erhalt der Demokratie.

Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.