Was können Kleider aus Menschen machen, Lavinia Wilson?

Geboren: 8. März 1980 in München

Beruf: Schauspielerin

Ausbildung: Studium Philosophie, Geschichte, Soziologie an der Fernuniversität Hagen, Abschluss: Magister

Status: Freigeist

Auf überzeichnete Charaktere versteht sich die Schauspielerin Lavinia Wilson ziemlich gut. Ab dem 16. März ist sie im Kinofilm Der Pfau zu sehen, einer Persiflage auf Teambuilding-Maßnahmen deutscher Investmentbanker auf einem schottischen Schloss, und man kann sagen: Jedes denkbare Klischee wird erfüllt. Lavinia Wilson zum Beispiel ist die etwas überhebliche, scharfzüngige Chefin der Truppe, auf ihrem Schoß sitzt gern ihr Windhund. Überzeichnet war auch die Figur der Medienanwältin Leo in der ARD-Serie Legal Affairs, von der es unerklärlicherweise nur eine Staffel gibt. Wie Wilson stets in unschuldigem Cremeweiß durch die Folgen schwebte und dabei hübsch skrupellos vorging, das hatte was. Auch die Kita-Gründerin und Helikoptermutter in Andere Eltern hatte was. Im echten Leben ist Wilson das Helikoptern mutmaßlich längst vergangen. Sie ist Mutter dreier Kinder, alles Jungen, der älteste ist neun. Ihren eleganten englischen Namen verdankt Lavinia Wilson ihrem US-amerikanischen Vater. Ihr Partner und Vater ihrer Kinder ist der ebenfalls erfolgreiche deutsche Schauspieler Barnaby Metschurat. Wilson und Metschurat haben zusammen auch eine Filmproduktion, sie heißt »HotCouple«.