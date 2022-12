Knusprige Auster

»Dieses Austernrezept passt perfekt zum Apéro – eine wunderbare Tradition aus Frankreich, die Essen, Trinken und vor allem Plaudern mit­ei­nander verbindet. Durch das Andämpfen der Austern werden diese etwas fester, ohne den frischen Geschmack des Meeres zu verlieren.«

Zutaten: Für 4 Personen 3 EL Crème fraîche Crème fraîche, saure Sahne, Schmand

1 EL Sojasauce (am besten gereifte) Sojasauce

etwas Zitronensaft und -abrieb (bio) Zitrone, Zitronenschale, Zitronensaft 1 Prise Cayennepfeffer (oder 1 Spritzer Tabasco) Cayennepfeffer, Tabasco

3 Scheiben geräucherter Bauchspeck Speck, Räucherspeck, Schweinebauch

3-4 geröstete Haselnüsse (möglichst aus dem Piemont) Haselnüsse

6 Austern (bevorzugt Irish Mór oder Gillardeau) Muschel, Auster

etwas Meersalz Salz

Crème fraîche und Sojasauce verrühren. Mit etwas Zitronensaft und -abrieb sowie einer Prise Cayennepfeffer oder einem Spritzer Tabasco abschmecken. Danach bis zum Verwenden kalt stellen. Den Bauchspeck in der Pfanne oder im Ofen knusprig braten und mit einem Messer fein zu Bröseln hacken. Die Haselnüsse eher grob hacken. Austern in einem Dampfkorb oder Dampfgarer in der Schale geschlossen 2 bis 3 Minuten dämpfen. Danach im Tiefkühler etwa 10 Minuten runterkühlen. Austern öffnen und das Fleisch in kaltem Wasser waschen.



Die tiefere Seite der Austernschalen auf gestoßenes Eis oder grobes Meersalz (mit etwas Wasser verrührt, zur besseren Stabilität) setzen. Das gewaschene und abgetropfte Austernfleisch jeweils in die Schalen ­geben. Mit etwas abgeschmeckter Crème fraîche ­ab­decken. Darauf zerstoßene Haselnüsse und etwas Speckcrumble verteilen.