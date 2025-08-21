Die richtige Antwort auf Hitze? Gazpacho!

»Wenn der Sommer Hitze schickt, ist Gazpacho die richtige Antwort. Sie sollte zum überwiegenden Teil aus sehr reifen Tomaten bestehen. Wichtig sind auch ein guter Schuss Essig und reichlich Olivenöl. Essig weckt die Suppe auf, Olivenöl macht sie geschmeidig.«

Gazpachomit Tomaten, Himbeeren und Forelle

Zutaten: Für 4 Personen 1 kg sehr reife Tomaten Tomate

1 Mini-Gurke Gurke

250 g Himbeeren Himbeeren

Salz

30 ml Sherryessig Sherryessig, Essig

1 Knoblauchzehe Knoblauch

ca. 120 ml Olivenöl Olivenöl, Öl

100 ml eiskaltes Wasser (oder Eiswürfel) Wasser, Eiswürfel ca. 120 g Forellenfilet (leicht geräuchert) Forelle, Fisch

1 Schalotte Zwiebel

1 Bund Kerbel Kerbel

5 Stängel Estragon Estragon

1 Bio-Zitrone Zitrone

Olivenöl Öl

Tomaten und Gurke waschen, in grobe Stücke schneiden und mit 200 g Himbeeren, etwas Salz und Essig durchkneten. Die Mischung etwa zwei Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen und dann im Standmixer mit Knoblauch, Olivenöl und Wasser sehr fein mixen. Danach mit Salz abschmecken. Masse durch ein feines Sieb streichen und in den Kühlschrank stellen. Dort mindestens drei Stunden kühlen lassen.

Forellenfilet in Stücke zupfen. Restliche Himbeeren halbieren. Schalotte, Kerbel und Estragon mit einem scharfen Messer sehr fein schneiden und mit Zitronensaft, Zitronenabrieb, Salz und etwas Olivenöl mischen.

Eiskalte Gazpacho in tiefe Teller füllen. Direkt vor dem Servieren mit gezupftem Forellenfilet und halbierten Himbeeren garnieren und mit der Kräutermischung beträufeln.