Gazpacho-Tomatensuppe mit Croûtons und Ei

Gazpacho aus Spanien ist der Klassiker unter den kalten Suppen. Tomate, Zwiebel und Paprika werden püriert, gekühlt und mit verschiedenen Einlagen zur vollwertigen Mahlzeit aufgewertet: klein gehackte Gurke, knackige Paprika, hart gekochte Eier, in Olivenöl geröstetes Brot, herzhafte Kapern… Das ist wahnsinnig einfach, wahnsinnig erfrischend, wahnsinnig gesund und schmeckt wahnsinnig gut.

Unsere Version erhält lediglich etwas mehr Würze: Durch herben Stangensellerie, etwas Chili und sauren Limettensaft. Richtig, das erinnert jetzt ein bisschen an Bloody Mary, den Cocktail, aber in der alkoholfreien Version. Ideal für alle, die nach dem Mittagessen noch zu tun haben.

Zutaten: Für 4 Personen 1 kg reife Tomaten Tomate

1/2 grüne Paprika Paprika

1/2 süße Zwiebel Zwiebel

2 Stangen Sellerie (oder etwas mehr) Sellerie

Salz, Pfeffer, Kräutersalz Pfeffer

1 Prise Chili-Pulver Chili

2 Limetten, Saft davon Limette Suppeneinlagen

1/2 gelbe Paprika Paprika

1/2 grüne Paprika Paprika

2 hart gekochte Eier Ei

Kapern

1/2 Gurke

Weißbrot in Würfeln Brot

1/2 süße Zwiebel Zwiebel

1. Tomaten vom Stielansatz befreien und zusammen mit der Paprika, der Zwiebel, dem Sellerie und den Gewürzen gut pürieren, bis eine homogene Suppe entstanden ist. Limettensaft unterrühren und nach Geschmack nachwürzen.

2. Suppe mehrere Stunden im Kühlschrank kaltstellen. Zum Servieren eine Hand voll Eiswürfel zugeben.

3. Für die Einlagen das Gemüse fein hacken, das Weißbrot im Ofen oder in etwas Olivenöl in der Pfanne rösten, die Eier hacken und alles in kleinen Schüsselchen anrichten und zusammen mit der Gazpacho servieren.

Tipp:

Vielleicht möchten Sie auch einmal diese gekühlte Wassermelonen-Tomatensuppe probieren.