Gewürzgurken gegen den Feiertagskater

»Neujahr, Fasching, Party – da braucht es am Tag danach etwas gegen den Kater. Es muss nicht immer Rollmops sein! Wir beleben das wattige Hirn hier mal auf vegetarische Art mit erfrischender Säure.«

Zubereitungszeit 45 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kater-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Kartoffeln:

500 g festkochende Kartoffeln Kartoffel

1 Lorbeerblatt Lorbeer, Lorbeerblatt

1 EL Salz

1 Zweig Rosmarin

10 Pimentkörner Piment, Pimentkörner

Für die Kräutercreme

20 g abgezupften Dill Dill

20 g Schnittlauch Schnittlauch

20 g abgezupfte Petersilie Petersilie

150 g Joghurt Joghurt

Saft von 1/4 Zitrone Zitrone

Pfeffer und Salz nach Belieben Pfeffer, Salz

Für den Fond

50 ml Pflanzenöl Öl, Pflanzenöl 50 g gewürfelte Zwiebel Zwiebel

1 Knoblauchzehe Knoblauch, Knoblauchzehe

1 TL Zucker

50 ml weißer Balsamico Balsamico, weißer Balsamico

1 EL Senf

150 ml Gemüsebrühe Gemüsebrühe, Brühe

1 EL gehackte Kapern Kapern

Salz und Pfeffer nach Belieben Salz, Pfeffer

Für die Gurken:

1/2-1 l Pflanzenöl Öl, Pflanzenöl

4 große Gewürzgurken Gewürzgurke

Stärkemehl Stärke, Stärkemehl

Semmelbrösel Semmelbrösel

1 Ei

Kartoffeln mit den Gewürzen in kochendem Wasser garen, abgießen und beiseitestellen. Für die Creme zwei Drittel der Kräuter sowie Joghurt und Zitronensaft in einem hohen Gefäß mit dem Pürierstab mixen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die leicht abgekühlten Kartoffeln pellen, in würfelzuckergroße Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Für den Fond Öl, Zwiebel und fein gehackten Knoblauch in einem Töpfchen einige Minuten anschwitzen, Zucker, Balsamico, Senf und Brühe dazugeben, unter Umrühren kurz aufkochen. Heißen Fond über die Kartoffeln gießen. Kapern und die übrigen grob gehackten Kräuter hinzufügen, das Ganze gut mischen. Mit Salz, Pfeffer würzen.

In einem möglichst hohen, schmalen Topf das Öl auf 180 Grad erhitzen (den Stiel eines hölzernen Rühr­löffels hineinhalten: Wenn Bläschen aufsteigen, ist die Temperatur erreicht). Gurken (ca. 10 cm lang und 3 cm Ø) der Länge nach halbieren. Stärkemehl in ­einen tiefen Teller geben, Semmelbrösel in einen weiteren. Das Ei in einen dritten Teller schlagen und etwas ver­rühren. Nun eine Gurkenhälfte nach der anderen im Stärkemehl wenden, in das Ei tunken, dann rundum panieren und vorsichtig ins heiße Öl legen. In 2–3 Minu­ten goldbraun frittieren, herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Zum Anrichten die Kräuterkartoffeln portionsweise jeweils in die Mitte eines ­Tellers geben, drum herum Kräutercreme verteilen, jede Gurke in drei, vier Stücke schneiden und diese an die Kartoffeln stellen. Einige Tropfen Olivenöl über den Teller klecksen, ggf. einen Zitronenschnitz dazulegen.