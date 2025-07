Pfirsich Grad im Schatten

»An warmen Tagen steht mir der Sinn oft nur nach Salat. Der darf dafür etwas üppiger sein. Meine Variante ist angelehnt an den berühmten Caesar Salad, einen Klassiker aus den USA.«

Salat mit Pfirsich, Manchego und Buchweizen



Zutaten: Für 4 Personen 1 Kopf Römersalat Salat

1 Bund Schnittlauch

3 weiße Pfirsiche Pfirsich

70 g Manchego oder Parmesan Manchego, Parmesan, Käse

70 g Buchweizen (ganz) Weizen Für das Dressing

3 EL Crème fraîche

2 EL Olivenöl Öl

½ Bio-Zitrone (Saft) Zitrone

½ TL Zucker

½ TL Salz

2 TL Dijon-Senf Senf

2 Anchovis-Filets Anchovis

1 sehr kleine Knoblauchzehe Knoblauch

Den Salat putzen, waschen, gut trocknen und in mundgerechte Stücke schneiden, den Schnittlauch waschen und gut trocknen. Die Pfirsiche waschen und in Spalten schneiden, den Manchego in feine Späne hobeln (etwa mit einem Sparschäler) oder mit einem scharfen Messer in feine Streifen schneiden. Den Buchweizen bei mittlerer Hitze in einer beschichteten Pfanne ohne Fett ca. 5 Minuten anrösten, bis er sein nussiges Aroma entfaltet. Auf einen kalten Teller geben und beiseitestellen.

Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Für das Dressing alle Zutaten mit einem Pürierstab fein mixen und mit dem Salat, den Pfirsichspalten, der Hälfte des Schnittlauchs und dem Manchego locker vermengen. Zum Schluss mit dem übrigen Schnittlauch und dem gerösteten Buchweizen bestreuen.