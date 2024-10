Wie Eltern am besten auf schlechte Noten reagieren

Das Leben mit Kindern könnte so schön sein – wenn es die Schule nicht gäbe. Und mit ihr all die Dramen, die sich regelmäßig in nahezu allen Haushalten mit Kindern abspielen: der Kampf mit den Hausaufgaben, Notendruck, Konflikte mit Lehrerinnen oder Mitschülern. Und mittendrin Eltern, die alles richtig machen wollen und doch oft eher zur Eskalation statt zur Entspannung beitragen. Wir haben vier Expertinnen und Experten zu vier Konfliktthemen rund um den Schulalltag befragt – mit besonderem Augenmerk darauf, was Eltern tun oder nicht tun sollten, damit die Familie möglichst gelassen durch die Schulzeit kommt.

Folge 1: Hausaufgaben

Folge 2: Noten und Prüfungsstress