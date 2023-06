Kind der Sterne

Sind das Senkwehen? Oder geht es schon los? Es ist der 8. September 2021, ich bin in der 36. Woche schwanger mit meinem ersten Kind. Ich kenne Frauen, die ihr Baby in dieser Woche oder noch früher zur Welt gebracht haben. Auch wenn noch 30 Tage bis zum errechneten Geburtstermin fehlen, ist es möglich, dass unser Baby schon zu uns kommen will, denke ich und streichle über meinen harten Bauch. »Alles ist für sie vorbereitet«, sage ich am Tag vorher