»Elvis geht immer«

Herr Kölsch, was ist Ihr Lieblingslied?

Das kommt immer auf die Situation an, ich habe viele Lieblingslieder. Es hängt schon davon ab, ob ich das Stück höre oder selbst spiele – und was ich damit bewirken möchte. Es gibt Musik, die mich in fröhliche Stimmung bringt, Elvis geht zum Beispiel immer, dann solche, die mich zur Ruhe bringt, vor allem Mediations-Musik von Yuval Ron. Wenn ich mich bei der Arbeit konzentrieren und motivieren will, höre ich Johann Sebastian Bach.