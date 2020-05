Meine Großmutter war eine stattliche Frau mit kräftigem, weißem Haar, großem Gesicht und noch größerem Busen, und in meiner Erinnerung trägt sie entweder eine geblümte Kittelschürze, Holzpantoffeln und Gummihandschuhe (Garten) oder ein graues Kostüm mit grauen Schuhen, grauem Hut, gepunkteter Bluse und Stiefmütterchen-Brosche (alle anderen Tage). Sie hatte 45 Jahre lang in Hamburg an der Alster gelebt, bis mein Großvater an einer Lungenentzündung starb, weil diese Drecksvermieter meine Großeltern aus der Wohnung ekeln wollten und im November die Heizung abgestellt