21. Dezember: Hosenanzug für Damen

Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, aber Klamotten einkaufen mit Maske und Abstandsregeln – das hat zuletzt nicht sooo viel Freude gemacht. Und so werden die alten Pullis und Hosen eben noch eine Weile aufgetragen, bei den wenigen Kontakten, die man hat, merkt's ja auch eh keiner, ob hie und da schon ein Loch zu sehen ist. Und im Homeoffice zählt sowieso vor allem das »Obenrum«. Aber irgendwann ist dieser Irrsinn vorbei, und dann wird sich wieder hemmungslos aufgebrezelt, zum Beispiel hiermit: Zwanzig Jahre gibt es nun schon Womenswear von BOSS, und dieses edle Stück kam im Jubiläumsjahr heraus: ein lässig geschnittener Hosenzug aus Schurwolle, besetzt mit funklenden kleinen Kristallen. Elegant und doch sportlich. Wir verlosen es heute in unserem Adventskalender.



Anmerkung: Der Anzug ist in den Größen 36, 38 und 40 erhältlich.