Schlemmen wie einst Helmut Kohl

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Ich habe Helmut Kohl ein einziges Mal live gesehen. Es war Mitte der Neunzigerjahre, und ich erinnere mich nicht an viel, aber an diesen Satz meines Vaters: »Der weiß halt, wo es schmeckt.« Damit meinte mein Vater nicht den Körperumfang des damaligen Bundeskanzlers. Sondern den Ort, an dem Kohl und wir uns gleichzeitig befanden: das Restaurant des Hotels »Au Cheval Blanc« in Niedersteinbach im Elsass.

Neben dem »Au Cheval Blanc« gibt es in Niedersteinbach eigentlich nichts. Zufällig kommt man also nicht vorbei. Aber wenn man einmal dort war, kehrt man ziemlich sicher zurück – so wie Kohl, der Stammgast war. Das Essen ist so außergewöhnlich gut, dass meine Schwester und ich es schon als Kinder aushielten, dort zwei, drei Stunden lang am Tisch zu sitzen. Wir harrten aus, bis endlich der Dessertwagen an unseren Platz geschoben wurde, auf dem sich über zwei Etagen verteilt Kuchen, Cremes und Obst türmten. Ich glaube, nicht mal an Weihnachten habe ich die Augen meiner Schwester je so glänzen gesehen. Eigentlich ist es egal, wie das Bett aussieht, in das man sich nach solch einem Mahl kuscheln darf. Die Betten im »Au Cheval Blanc« sind aber völlig in Ordnung, die Zimmer sind es auch.

Wenn ich heute Glücksgefühle brauche, überrede ich meine Familie, nach Niedersteinbach zu fahren. Es lohnt sich jedes Mal. Da bin ich mit Helmut Kohl ganz einer Meinung.

Hotel »Au Cheval Blanc«

11, Rue Principale

67510 Niedersteinbach

FrankreichTel. 0033/388/09 55 31

DZ mit HP ab 93 Euro pro Person

hotel-cheval-blanc.fr