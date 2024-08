Kuckuck, guten Morgen!

Mit Pferden habe ich zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Eines biss mich, ei­nes stellte sich auf die Hinterbeine, während ich draufsaß, und von einem purzelte ich selbst verschuldet herun­ter. Das größte Glück der Erde suche ich seither anderswo – und fand nun einen vielversprechenden Ansatz: hoch über dem Boden, unter den Wip­feln der Bäume. Möglich macht das ganz komfortabel das »Baumhaushotel Solling«. Zwischen Kassel und Hanno­ver haben hier zwei Brüder und ein Freund Baumhäuser in den Wald ge­stellt. Die ersten vier 2008, das bisher letzte, das Premiumbaumhaus, im vergangenen Jahr.



Aussichtsturm, Lehrpfad, Duftgarten, Naturbadesee: All das lässt sich rund um die Baumhäuser entdecken. Sie stehen im Erlebniswald Schönhagen, einem Überbleibsel der Expo 2000. Foto: Baumhaushotel Solling

Jedes ist ein bisschen anders. Das eine sieht aus wie eine Burg, das andere ist besonders weit oben, und im »Freiraum« gibt es ein Bett, das sich ganz einfach auf den Balkon schieben lässt. Ist man dort, fühlt es sich nach weniger Abenteuer an, als es sich anhört: Es ­wackelt nicht, man kann sich sogar Tee und Kaffee kochen. Zu den Baumhäusern gehören Komposttoiletten, die aber nur für den Notfall gedacht sind. Wie auf einem Campingplatz gibt es unten auf dem Gelände ein Haus mit Waschbecken und Klos sowie einen Holzwagen mit Duschen. Nur das Premiumhaus hat ein eigenes Badezimmer. Morgens holt man sich einen üppig gefüllten Korb in einer Box am Waldweg ab. Wenn man dann auf dem Balkon Eier, Aufstrich, Brötchen und Orangensaft auspackt, die Vögel zwitschern und es in den Ästen knackt, ist man dem größten Glück der Erde schon ziemlich nah.

Baumhaushotel Solling

In der Loh, 37170 Uslar

Tel. 05571/91 93 05

Baumhaus für zwei Personen ab 165 Euro/Nacht zzgl. Frühstück