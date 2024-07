Für große und kleine Abenteuer

Wie oft denkt man sich in einem schönen Hotel: Hier komm ich noch mal hin. Meistens passiert das nicht. Wenn doch, ist so eine Rückkehr an Orte der Erinnerung spannend. Erst recht, wenn zwischen dem ersten Besuch und der Rückkehr 42 Jahre, zwei Kinder und drei Enkelkinder liegen. 1981 übernachteten meine frisch verheirateten Eltern zum ersten Mal im »Hotel Cueva del Fraile«, einem in den Räumen eines Klosters aus dem 16. Jahrhundert eingerichteten Hotel in der Nähe von Cuenca. Es gibt noch Fotos von dieser Reise, dem kastilischen Innenhof mit geranienbehangenem Brunnen.

Die Geranien sind heute weg, der Brunnen ist einer moderneren Version seiner selbst gewichen, und Weinreben haben sich die Fassade hinaufgerankt. Drum herum reihen sich die Tische des hoteleigenen Restaurants »A cielo abierto«, wo wir – diesmal als Groß­eltern, Mutter und drei Enkel unterwegs – in lauer Abendluft kastilische Spezialitäten serviert bekommen. Aber nicht nur unsere Familie, auch das Hotel ist in diesen 42 Jahren gewachsen. Sympathisch schiefe Gänge und Treppen zeugen von mehreren Anbauten, inzwischen gibt es sogar zweistöckige Familienzimmer. Die Kinder interessieren sich kaum für die nostalgischen Erzählungen von Oma und Opa, sehr wohl aber für das Spielzimmer mit Trampolin – direkt neben der Bar gelegen – und den riesigen Pool. Schöne Erinnerungen nehmen alle auch von diesem Besuch mit. Und wer weiß, vielleicht kehren wir in ein paar Jahrzehnten in neuer Besetzung zurück.

Hotel Cueva del Fraile

Carretera Cuenca a Buenache, Km. 7,

16001 Cuenca, Spanien

Tel. 0034/969/ 21 15 71,

DZ ab 82 Euro/Nacht inkl. Frühstück.