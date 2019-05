Er nimmt das Konzept Bed & Breakfast noch richtig ernst: Im vorigen Sommer jedenfalls servierte Jamie Donald knallrote, herrlich aromatische Erdbeeren aus Kent, dazu Joghurt, starken englischen Tee in einer klassisch englischen Teekanne aus Porzellan mit Rosen darauf, Spiegelei, Toast, Marmelade. Er (»Please call me Jamie«) war fast enttäuscht, dass niemand ein echtes englisches Frühstück wünschte, mit Grilltomate und Würstchen, sondern nur diese gemäßigte Variante. Aber er kennt das ja schon von seinen Gäs­ten vom Kontinent, unter ihnen ein Orchestermusiker, der seine Bratsche bei einem Instrumentenexperten ganz in der Nähe zum Schätzen brachte. Sie hätten oft Musiker­gäste, sagte Jamie, eben wegen jenes Geigenspezialisten.

Vom Ambiente her passen solche wertvollen, antiken Streichinstrumente ausnehmend gut in dieses kleine Cottage aus dem 16. Jahrhundert, drei Doppelzimmer, niedrige Decken, kleine Türen, das Fensterglas noch so dünn wie Papier.

Wie leicht wäre es gewesen, das alles kaputtzurenovieren, aber Jamie Donald und seine Frau Karena haben der Versuchung widerstanden. Die Fenster- und Türrahmen sind alt und urtümlich, ebenso wie die Bodendielen. Und wie um noch ein Klischee zu bemühen, trägt der Wind nichts als das Rascheln der Blätter und das Blöken der Schafe durch die geöffneten Fenster herein. Weil der Bus vom Bahnhof Sevenoaks aus nur sehr selten fährt, holt Jamie seine Gäste oft mit dem Auto ab.

Applebys B&B

Chiddingstone Causeway, Tonbridge TN11 8JH

Tel. 0044/1892871422, DZ mit Frühstück 115 Euro