Blau so weit das Auge reicht

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Man kann gut glauben, dass die Bar »Cillas« in Ponta do Sol an der Südküste von Madeira nur existiert, um ihre Besucher wieder auf den Boden zu holen. Der ältere Herr hinter dem Tresen verkauft neben Kaffee unter anderem Klebstoff und gebrauchte Akkordeons. Dinge, die einen daran erinnern, dass es ein stinknormales Leben gibt. Denn das kann man kurzzeitig vergessen, wenn man Gast einer anderen Einrichtung ist, der spektakulärsten in Ponta do Sol: im Hotel »Estalagem«.

Hoch über dem Dorf thront die Anlage auf einer Felsklippe, die senkrecht zum Ozean hin abfällt. Der einzige Weg dorthin ist ein Aufzug, der einen dann in eine kleine Traumwelt beamt. Alles ist betont schlicht in dieser Welt, die Farben der Zimmer (schwarz-weiß), die Formen der Gebäude (kubisch), die Möbel (klassisches Design). Nichts soll ablenken von dem, was das »Estalagem« umgibt: Meer. Man muss sich schon im Klo einschließen, um nicht irgendwo Blau zu sehen. Alles hat Aussicht: jedes Zimmer, das Restaurant, die Pools, die Sauna, der Crosstrainer. Wenn man lange genug aufs Wasser starrt, kann man angeblich Wale sehen. Das ließ sich während des Aufenthalts nicht verifizieren, aber vielleicht wäre der Aufprall zurück in der Wirklichkeit dann auch zu heftig ausgefallen.

Diese Wirklichkeit sah dann so aus: mit dem Aufzug wieder runter ins Dorf fahren, ein paar Spielkarten in der Bar »Cillas« kaufen und auf einer Bank an der Strandpromenade spielen, bis der Atlantik die Sonne verschluckt hat.

Estalagem da Ponta do Sol

Quinta da Rochinha, 9360–529 Ponta do Sol

Madeira, Portugal

Tel. 00351/291/97 02 00

DZ ab 90 Euro pro Nacht

pontadosol.com