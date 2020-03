Nichts für Wagemutige

Sollten Sie zu Mutproben neigen, für Applaus alles machen oder angetrunken häufig auf blöde Ideen kommen, dann suchen Sie sich in Porto bitte eine andere Unterkunft als das »The House of Sandeman«. Denn zwei Gehminuten entfernt steht die berühmte Brücke Ponte Dom Luís I. Von dieser Brücke springen tollkühne Jugendliche für ein paar Euro vor den Kameras der Touristen ins Wasser. Die Brücke ist sechzig Meter hoch, gesprungen wird aber auf Höhe der unteren Fahrbahn, geschätzt 15 Meter geht es da hinab. Immer wieder klettern übermütige Touristen ebenfalls aufs Geländer und stürzen sich runter. Den Aufprall übersteht man schon, aber der zum Meer führende Fluss hat starke Strömungen, die Einheimische kennen, Sie aber nicht.

Abgesehen davon sollten Sie unbedingt mal im »House of Sandeman« übernachten. Das Hotel liegt so malerisch am Ufer des Douro, dass man im Zimmer vor dem Auspacken erst mal minutenlang die hübschen Gebäude der Altstadt gegenüber fotografiert. Das »Sandeman« ist zugleich ein bezahlbares Boutique-Hotel und ein ebenso schickes Hostel, mit günstigen Gruppenzimmern und stylischen Stockbetten (siehe Foto oben). Im gemeinsamen Frühstücksraum kann man sich prima entspannen und abends mit einer älteren Dame portugiesische Gerichte kochen. Das »House of Sandeman« gehört übrigens zum alteingesessenen Portwein-Produzenten Sandeman, probieren Sie gern ein Glas, oder zwei – aber lassen Sie dann bitte die Finger von der Badehose.

The House of Sandeman

Largo Miguel Bombarda 3

4404–507 Vila Nova de Gaia, Portugal

Tel. 00351/213 46 13 81

DZ mit Frühstück ab 138 Euro, Schlafsaal-Bett mit Frühstück ab 16 Euro.

thehouseofsandeman.pt