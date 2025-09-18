Ruhe im Zimmer, Bewegung in den Straßen

Wer mehrere Tage lang mit einem vertrauten Kollegen auf Ge­schäfts­reise ist, kann dabei auch für die nächste private Reise etwas über die eigenen Bedürfnisse lernen. Auf der Fahrt nach Łódź mit Ralf, meinem Kollegen aus der Bildredaktion des SZ-Magazins, genieße ich einvernehmliches Schweigen bei vorüberziehender Landschaft, Pierogi mit frisch gebratenem Speck im polnischen EC-Bordbistro, dazu ein unkommentiertes Bier bereits am Nachmittag und eine Zigarette am Bahnsteig. Wir belegen im »Hotel Tobaco« natürlich Einzelzimmer. Viele erfahrene Paare schlafen ja auch in getrennten Räumen erholsamer, im Urlaub aber liegt man dann wieder beisammen und quält sich gegenseitig in den Schlaf, so etwas können wir uns in Łódź diskussionslos ersparen.

Das Hotel war früher einmal eine Spinnerei, später eine Zigarettenfirma. Die Zimmer sind angenehm einfach und ruhig. Von dort gondeln wir mit kostenlosen Leihrädern rund um die Piotrkowska-Einkaufsstraße zu den Ausstellungen, für die wir angereist sind. Rundum sehen wir lauter Antiquariate, lässige Cafés und Teenager, die Bier mit Strohhalm trinken. In Łódź leben rund 650 000 Menschen, es ist ein toller Flickenteppich aus nagelneu und Bruchbude.

Am zweiten Abend in der Stadt verlaufen wir uns statt in einen späten Vortrag in eine frühe Party, tanzen aus­giebig und legen uns danach jeweils mit einer eigenen Tüte Chips ins eigene Bett. Die beste Vorlage für einen perfekten Abend meiner nächsten privaten Reise.

Hotel Tobaco,

ul. Kopernika 64, 90-553 Łódź, Polen,



Tel. 0048/42/207 07 07,

EZ ab etwa 50 Euro/Nacht, DZ ab etwa 58 Euro/ Nacht.

hoteltobaco.pl